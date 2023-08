Historiske billeder af Ukraines præsident på besøg i Sønderjylland

Tidligere på dagen mødtes Zelenskyj med den hollandske premierminister, Mark Rutte, på en militær luftbase i Eindhoven.

Her blev det offentliggjort, at også Holland donerer kampfly til Ukraine. Volodymyr Zelenskyj skriver på det sociale medie X, at det Holland har 42 fly, det vides endnu ikke, hvor mange Holland donerer til Ukraine.

Mødet kommer to dage efter USA godkendte, at Danmark og Holland kan sende F-16-fly til Ukraine. I juni fik Danmark opbakning af en bred kreds af lande til at begynde træningen af ukrainske piloter i Skrydstrup.