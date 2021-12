Hjælpepakke på vej til erhvervslivet

Med undtagelse af Liberal Alliance og Nye Borgerlige er alle partier i Folketinget med i aftalen. Den blev indgået efter blot et par timers forhandlinger.

Venstre gik ind til forhandlingerne med et krav om, at den nedre grænse for adgang til kompensation blev sænket til 30 procent af omsætningen.

- Det krav er blevet rejst af flere, og det synes jeg, er et fornuftigt tal, siger Simon Kollerup.

Inden aftalen blev indgået, var der også mulighed for at søge kompensation. Men grænsen var 45 procent.

- Nye restriktioner koster de ramte virksomheder dyrt. Derfor er det vigtigt for Venstre, at adgangsbilletten til kompensationsordningerne blev 30 procent. Og ikke 45 procent, som foreslået af regeringen, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Meningen med pakkerne er ifølge erhvervsministeren, at virksomhederne skal kunne komme igennem perioden med aflysninger og lukninger. Det skal samtidig sikres, at der ikke gives overkompensation. Det er ulovligt.