Hjælpepakke til 170 milliarder på vej til virksomheder

- Vi har netop lavet en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer og hver femte svarede, at de har store problemer med likviditeten. Personligt har jeg også fået mange henvendelser. Det er mennesker, der ikke har kunnet sove, fordi de var bekymrede for, hvordan de skulle betale skatteregningen. Jeg er sikker på, at der nu går et lettelsens suk igennem mange virksomheder, som nu kan se lidt mere trygt mod fremtiden. Det ændrer dog ikke på, at den forlængede nedlukning har store konsekvenser for mange virksomheder. Tiltaget afbøder noget, men for eksempel detailhandlen og de liberale erhverv er fortsat under et stort pres, siger Brian Mikkelsen.