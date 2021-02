En "bombe under velfærdssystemet", men tendensen ser ud til at vende

110 procent i dagpenge

Men hvordan kan det være, at det tilsyneladende er blevet mere populært at søge ind på SOSU-uddannelserne, der ellers er forbundet med mange fordomme?

Tilstrømningen i 2020 kan blandt andet skyldes, at et flertal i Folketinget sidste år blev enige om, at folk over 30 år i stedet for SU kan få, hvad der svarer til 110 procent i dagpenge i understøttelse, hvis de søger ind på en erhvervsuddannelse med gode jobmuligheder.

Det gjaldt sommerstart på SOSU-hjælperuddannelsen i 2020 og gælder for SOSU-assistentuddannelsen med start i sommeren 2021.

Desuden fik området i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 tilført en halv milliard kroner til netop at rekruttere og forebygge frafald.

- Vi kan helt klart se, at jo bedre økonomiske forhold, der kan tilbydes under uddannelsen for vores studerende, som hos os har en gennemsnitsalder på 28 år, og dermed ofte med økonomiske forpligtigelser, som ikke kan klares på en SU, jo mere motivation og interesse er der for at søge uddannelserne. Da tilbuddet om 110 procent af dagpenge i understøttelse kom, oplevede vi meget større interesse for faget, fortæller Anne Mette Vind.



Håb for fremtiden

Et forsøg i Fredericia Kommune, hvor en gruppe studerende fik løn under uddannelsen betalt af kommunen, har også overbevist Anne-Mette Vind om, at økonomien ikke blot kan vække interessen for at søge faget. Det tiltrækker også mennesker, der allerede har arbejdet i erhverv, hvor de har erfaringer med at have med mennesker at gøre:

- Forsøget i Fredericia Kommune viser os helt klart, at vi kan få en helt anden gruppe ansøgere som for eksempel pædagoger, dagplejere og taxichauffører og lignende, som kan lide at have med mennesker at gøre. Desuden havde forløbet i Fredericia stort set heller ikke frafald under det 20 ugers forløb. Det oplever vi som et stort plus for faget, og det giver os håb for fremtiden.