Hjorteavler om mulighed for dispensation: - Det kommer ikke til at betyde noget for mig

Det er især det sidste kriterie, om at der skal sikres en høj grad af isolering af dyrene, der vil blive et problem for hjorteavlere med mindre hegn, fortæller Poul Martinussen.

- Man vil altid kunne se dyrene. Alle, der har hegn på et areal under 20 hektarer, har daglig kontakt med deres dyr. Vi fodrer dem hver dag og holder dem under opsyn, så de vil ikke kunne leve isoleret fra mennesker, siger han.

Vil kun hjælpe en tredjedel

Poul Martinussen fortæller til TV SYD, at man skal være opmærksom på, at det nye tiltag åbner for, at alle kan søge dispensation - men ikke at alle kan få dét.

- Mit bud er, at det kun er en tredjedel, der vil kunne få dispensation, i forhold til i dag, hvor alle kan få én, siger han.