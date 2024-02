Højesteret godkender varetægtsfængsling af sønderjysk tyv

Den 16. april sidste år blev manden varetægtsfængslet. Om sommeren fik han en straf på fængsel i seks måneder.



Mange dømte bliver prøveløsladt efter at have afsonet to tredjedele af straffen, men det fik han dog ikke lov til. Landsretten valgte i stedet at forlænge varetægtsfængslingen.

I Højesteret har mandens forsvarer hævdet, at den kendelse var i strid med en regel om, at der ikke må være misforhold mellem straffen og varetægtsfængslingens længde.

Det var de fem dommere i landets øverste domstol dog ikke enige i. De lægger blandt andet vægt på, at manden op til flere gange har været på rov, og at han hurtigt efter afsoning falder tilbage i kriminalitet.

Fra 2000 og frem til 2022 er manden blevet straffet 30 gange for talrige indbrud og tyverier.