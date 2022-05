Højsæsonen for påkørsler af dyr er begyndt – her er hvad du skal gøre

Det er voldsomt og potentielt dødeligt, når et dyr bliver påkørt i trafikken.

Sæsonen er i fuld gang, og der er allerede over 2.000 dyr, der er blevet påkørt i årets tre første måneder, mens maj måned plejer at have over 1.000 påkørsler alene.

Det viser en gennemgang af henvendelser til Dyrenes Beskyttelses Vagttelefon 1812, lavet af Gjensidige.

Men ulykkerne er ikke kun farlige for dyrene. Mennesker kan komme unødigt til skade, hvis de ikke ved, hvordan de bør reagere i situationen.

- Hvis uheldet sker, skal du bremse hårdt ned og holde fast i rattet og så vidt muligt undgå at lave en undvigemanøvre, da det kan føre til et sammenstød med andre biler eller et træ,” siger Henrik Sagild, der er direktør for skade i forsikringsselskabet Gjensidige.