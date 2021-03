Højskoler og efterskoler kan åbne fra mandag: - Vi er så klar.

Og personalet på højskolen har forberedt sig på at få eleverne tilbage.

- Vi har alt klart. Vi har været i gang med at renovere skolen. Vi har sat nye vinduer i og vi har malet. Vi er toptunet til at kunne modtage elever på mandag.

Også økonomisk er højskolen kommet godt igennem denne omgang nedlukning.

- Det er et fantastisk land, vi lever i, for vi har fået kompensationspakker, som sikrer, at vi styrer gennem krisen, så vi også kan drive højskole de næste mange år.

Også ændringer i detailhandlen

Samtidig med de overstående ændringer i restriktionerne må udvalgsvarebutikker på 5000 kvadratmeter eller derover nu have op til 250 kunder i butikken og tidsbestillingen fjernes som krav for butikker på under 10.000 kvadratmeter.

Dagens plan kommer på baggrund af positive tilkendegivelser fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der på Twitter skrev sådan her tidligere tirsdag.

- Kontakttallet er beregnet til 1,0. Det betyder, at epidemien i Danmark ikke er i vækst. Dermed har vi grundlaget for yderligere kontrolleret genåbning.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) kom med positive meldinger på et pressemøde tidligere tirsdag.

- Det går godt i Danmark med at håndtere coronasituationen, og derfor ser vi ind i en yderligere genåbning.

Justitsministeriet oplyser, at partierne i de videre drøftelser om genåbning blandt andet vil have fokus på de dele af uddannelserne, som er vanskelige at gennemføre gennem fjernundervisning, herunder erhvervs- og professionsuddannelserne.