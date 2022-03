Højtryk giver flot solskinsweekend uden regn eller blæst

Vejret har hidtil i marts artet sig noget anderledes end i slutningen af februar, hvor der var masser af regn og blæst.

Fredag begynder koldt med temperaturer under frysepunktet. Ifølge TV2 Vejret blev der i Horsens målt 7,3 minusgrader, som det laveste i landet.

Trods de lave temperaturer vurderer Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at der vil være mulighed for at få noget kulør i de vinterblege kinder.

- Der er en smule morgentåge i den sydvestlige del af landet fredag morgen og to-tre graders frost, men det holder tørt, og i løbet af dagen stiger temperaturerne til mellem tre og syv grader, og hele landet får en del sol, siger Frank Nielsen.

Vind kommer der ikke meget af, så "generelt bliver det en flot fredag", siger han.

- Med en svag vind og sollyset vil det nok føles ganske godt, siger Frank Nielsen.

Tør weekend

Lørdag er der udsigt til lidt flere skyer, men det begrænser sig til den sydlige del af landet.

Nedbør kommer der ifølge DMI's prognose ikke noget af, og som fredag er der lørdag udsigt til en del sol over hele landet samt en svag til jævn vind fra skiftende retninger med mellem to og seks graders varme.

For de morgenfriske vil søndagen se grå ud - især i de sydlige og østlige egne - men senere på dagen dukker solen op, og DMI forventer mellem tre og syv graders varme.

- Der er ikke de store forandringer eller variationer de kommende dage, men det holder tørt, sammenfatter Frank Nielsen.

Han fortæller, at det tørre vejr fortsætter ind i næste uge.

- Flere højtryksområder har etableret sig nær Danmark. Det giver tørt vejr de kommende dage, og det fortsætter den kommende uges tid, siger han tidligt fredag morgen.



Natten til mandag kan det blive ned til fire minusgrader.