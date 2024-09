Høje chokoladepriser får fabrikanter til at tænke nyt

- Priserne er mere end fordoblet, så vi har set os nødsaget til at hæve priserne for første gang i to år, siger Carsten Ellerkamp , der står for salget hos Ole Chokolade.

Derfor er deres priser steget med mellem 10-12 procent.

- Vi prøver at begrænse skaden, for ellers bliver det nogle voldsomme stigninger per æske, og vi synes jo, at der er et loft for, hvad god chokolade må koste trods alt, siger han.

Han fortæller, at de har valgt at investere i nye maskiner, der skal være med til at effektivisere produktionen. På den måde kan de også spare på timelønningerne.

Flere grunde til stigningen

Prisstigningerne på det søde kakaoguld skyldes ikke kun inflationen, men også en dårlig kakaohøst i de vestafrikanske lande Ghana og Elfenbenskysten, der sammen står for omkring halvdelen af verdens kakaoproduktion.