Hold ud: Weekenden bliver med regn og blæst, men så får vi sjælden sommervarme

Weekenden står for døren, og vejrmæssigt skal man forberede sig på både inde- og udevejr i løbet af de næste to dage.

Vi befinder os fortsat i en strømning, hvor vi får vejret fra vestlige retninger. Det er ofte - men ikke altid - ensbetydende med ustadigt vejr, der ikke sjældent byder på hyppige passager af fronter, som giver regn.

Weekenden bliver ingen undtagelse, men der er absolut også lyspunkter at skimte i den ustadige vejrtype.

Lørdag med forbigående regn

Lad det være sagt med det samme; lørdag bliver weekendens vådeste dag, der byder på passagen af et regulært regnvejr.

I morgentimerne vil regnen sile ned over store dele af Jylland, og herfra breder regnen sig i dagens løb videre mod øst. Dagen starter dog tørt, men mest skyet, over den østlige del af landet, hvor regnen først når frem i løbet af eftermiddagen.

Til gengæld kan man i de vestlige egne opleve, at det klarer op i takt med regnvejrets bevægelse mod øst. Temperaturerne vil lørdag nå op mellem 16 og 19 grader, hvor det bliver varmest, mens vinden kan blive op til hård fra sydvest og vest - og endda op til kuling i den nordlige del af Jylland.

Søndag med mere sol og blæst

Weekendens sidste dag byder fortsat på ustadigt vejr, men med flere lyspunkter end lørdag. Selvom dagen starter med regn i den nordlige del af Jylland, så breder en opklaring sig hurtigt til hele landet.

Samtidigt er det lidt varmere luft, der blæser op til os fra sydvest og det sender temperaturen op til omkring 20 grader i eftermiddagstimerne - måske også 21 grader.

Derimod tiltager vinden yderligere, og det vil man i særdeleshed mærke i den nordlige del af Jylland, hvor middelvinden måske kan nå hård kuling. Her kan vindstødene nærme sig stormstyrke, mens de i resten af landet vil nå hård eller stedvis stormende kuling.

I næste uge rammer sommervarmen

Når varm sommerluft i næste uge ventes at blæse op over Danmark, skal man nyde det i fulde drag.

Temperaturerne kan både tirsdag og onsdag nå over 25 grader, og dermed er der på trods af, at vi er midt i september, udsigt til to sommerdage. Og det sker sjældent.

Én sommerdag oplever vi med års mellemrum så sent på året, mens der går årtier mellem, vi har to sommerdage i træk i september.