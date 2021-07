Hummeltøj fra '86 hitter igen

Den danske dynamit blev for alvor tændt til VM i 1986 i Mexico. Dengang hittede Hummel med et meget alternativt rød- og hvidstribet design.

Nu dukker et stort parti regn-anorakker fra 1986 pludselig op igen. De er fundet på et lager i Vejle, og de kommer til salg midt under en ny dansk fodboldrus.

- Min farfar havde en sportsbutik, som blev solgt, og så skulle vi have ryddet op på lageret. Så fandt vi anorakkerne, som vi tænkte var for gode til at smide ud, fortæller Emilie Pedersen, som fandt tøjet.

Gemt, glemt og genopdaget

Jakkerne lå i den originale plastik-indpakning fra dengang. De har altså været gemt og glemt i 35 år.

- Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med dem. Men vi tænkte, at EM var den perfekte lejlighed til at sælge dem. EM-trøjerne er udsolgt alle steder, så jeg tænkte, at nogen måske ville købe jakkerne i stedet for, siger Emilie Pedersen.

Mange husker '86

Det er der mange, som vil. De vil gerne være rød og hvide. Og stå sammen, side om side.

- Jeg satte dem først til salg i Den Blå Avis. Så sagde min chefs kone til mig, at jeg skulle prøve at lægge dem op på Facebook, for der kan man nå ud til flere mennesker. Folk synes, de er megafede, og mange kan jo også huske VM i Mexico, siger Emilie Pedersen.

Slutrunden i Mexico var første gang, Danmark var med ved VM. Danmark nåede ottendedelsfinalen, hvilket siden er overgået med europamesterskabet i 1992 og VM-kvartfinalen i 1998. Men for mange står landsholdet fra 1986 som det bedste og mest underholdende nogensinde.