Det er en reaktion på et rekordstort antal fugleinfluenza verden over, og efter 24 katte i Polen er testet positiv for sygdommen.



Siden fugleinfluenza, H5N1, første gang dukkede op i 1996, så var der i lang tid kun tale om sæsonmæssige udbrud.

Men "noget er sket" i midten af 2021, som har gjort denne type af virus meget mere smittefarlig, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det fremgår af studier om influenza i dyr.