Hurtigteststeder genåbner i alle kommuner

Bedre at være sikker

Heidi Rosenfeldt arbejder som salgsassistent i Kolding, og for hende betyder det meget, at hun nu igen nemt kan blive hurtigtestet, da hun er i tæt kontakt med mange mennesker hver dag på sit arbejde.



- Jeg har grim, tør hoste og har fået noget feber. Jeg var smittet med covid-19 i starten af 2020 i et langt, langt forløb. Jeg har det dog ikke lige så skidt nu som dengang. Alligevel bliver jeg testet nu for at være på den sikre side, siger hun.

Koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, mener også, at man hellere bør lade sig teste en gang for meget end for lidt. Han glæder sig over, at man nu øger testkapaciteten.

- Man skal lade sig teste, når man har symptomer, og når man har været nærkontakt. Det er de sædvanlige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, man skal forholde sig til. Og hvis man er i tvivl, om man kunne være smittet, så skal man selvfølgelig lade sig teste, fastslår koncerndirektøren.