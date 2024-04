Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

- Efter 1. april er det vigtigt at tage hensyn til de ynglende fugle rundt omkring på strandene. Vi kan ofte ikke selv se dem, men vores hundes snuder kan nemt finde dem. Det er derfor vigtigt at give fuglene fred til at passe unger uden at skulle frygte løse rovdyr som hunde, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse.