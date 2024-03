Husk sommertid på søndag og undgå en hilsen fra P-vagten

I år starter sommeren midt i påskeferien. Men det er en god idé at tage en lille pause fra påskefrokosten for at stille uret i bilen.

Bilens ur er det sidste, der bliver indstillet

Er du som de fleste, så er uret i bilen nok det sidste, du får indstillet korrekt. Men det kan blive en dyr fornøjelse. Når bilens ur står forkert, kommer vi nemt til at indstille p-skiven forkert.

En p-afgift er næppe det påskeæg, de fleste går og drømmer om. Derfor minder Q-Park som altid på denne årstid alle bilister om at huske uret i bilen på søndag.