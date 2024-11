Det kræver efter nytår en autorisation, og det betyder, at du skal have professionelle til at arbejde med den asbest, du måtte have i din bolig.

Lige for tiden har kommunerne travlt, fordi mange private selv vil klare arbejde.

Det presser også genbrugspladserne.

Rendt over ende

I Aabenraa, hvor det er kommunen selv, der sørger for at afhente asbest hos borgerne, har de på et halvt år indsamlet 680 ton asbestmaterialer.

- Vi kan ikke følge med. Vi bliver rendt over ende, men det er jo et udtryk for, at vi har en ordning, der er stor efterspørgsel på. Det er kæmpestore mængder, siger Kresten Thomsen, affaldskonsulent hos Arwos i Aabenraa, der blandt andet håndterer affald.

- Der er mange, der gerne vil af med deres tag nu, mens de selv kan tage det ned. Og der er mange, der er bange for, at de får en meget stor ekstraregning, fordi tømreren skal have været på kursus for at håndtere asbesten, som den egentlig altid skulle have været håndteret, siger han.