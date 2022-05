Hvad betyder det, når jeg stemmer ja eller nej til forsvarsforbeholdet?

Nogle har beskrevet det som, at vi med en afskaffelse vil kunne "sidde med ved bordet" i stedet for at blive sendt uden for døren, når de andre EU-lande skal tale om forsvarssamarbejdet.

- I virkeligheden har vi tit kunnet sidde med ved bordet, vi har bare ikke haft stemmeret, forklarer Christine Nissen.



En afskaffelse af forsvarsforbeholdet betyder også, at Danmark vil kunne være med til at udvikle nye våbensystemer og købe nyt, fælles militært udstyr ind.

Der er stordriftsfordele ved at gå sammen - eksempelvis er det billigere i fælleskab at udvikle én drone, fremfor at hvert land udvikler sin egen.

Et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet vil ikke betyde, at der kan komme soldater fra andre EU-lande på dansk jord, for det står i EU-traktaten, at EU’s missioner kun gennemføres uden for EU’s geografiske område.