Hvad er det, der bestemmer prisen på brændstof?

Hvis du har en bil stående i indkørslen, så har du uden tvivl mærket dit månedlige brændstofforbrug stige markant det seneste halve år.

Vi har alle hørt mange forskellige forklaringer på hvad, der er årsagen til prisstigningen. Men hvad er det egentlig, der bestemmer prisen på den benzin, vi hælder på vores biler?

Ifølge Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom hos Sydbank, så er en af årsagerne krigen i Ukraine. Men det er dog ikke den eneste.

- Det er en kombination af Putin og de olieproducerende lande. Under corona kollapsede oliepriserne nærmest. Vi skulle pludselig ikke køre og flyve mere, så olieproducenterne besluttede sig for at producere meget mindre olie, og det betyder, at der lige nu er et mismatch mellem udbud og efterspørgsel, siger Mathias Dollerup Sproegel.

Der er mange eksterne faktorer i spil, når prisen skal fastsættes. Og i følge Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom og chefkonsulent hos FDM, så er der udover corona og krig også en meget væsentlig faktor, der spiller ind.

Dollarkursen.