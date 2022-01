'Hvad fuck er en bælgfrugt?' - Fødevarestyrelsen udgiver nye kostråd med musikvideo

En 80'er-musikvideo med et iørefaldende omkvæd præsenteret af et lækkert band i et overflødighedshorn af pastelfarvede jakkesæt, auto-tune og synthesizer.

Sådan har du vist aldrig fået præsenteret de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen.

Men det er ikke desto mindre det, som Fødevarestyrelsen gør med musikvideoen 'Hvad fuck er en bælgfrugt'.

Her spreder det fiktive band Kølner Dom budskabet om om at spise mere miljøvenligt ved at spise mindre kød og flere bælgfrugter og fisk.