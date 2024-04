Hvad sker der med os, når vi spiser kød?

Når samfundsdebatten fokuserer på at skære ned for vores kødforbrug, så er udgangspunktet som regel, at det er bedre for klima, miljø og dyrene selv. Men hvad med os? Hvad betyder det egentlig at spise kød? Og hvad sker der, når vi skærer bøfferne helt ud af kosten?

En ting er den plads, som kød har i vores samfund og måden, vi er sammen på. Men hvis vi tager et kig nærmere på menneskekroppen, så har vores indtag af kød også en betydning for, hvordan og hvor længe vi lever.

- Kost har en stor indflydelse på den korte bane til at få dækket vores kalorie- og energibehov, men det har også en indflydelse på den lange bane, hvor vi kan se, at der er en sammenhæng mellem overordnede kostmønstre og risiko for at udvikle nogle af de store folkesygdomme, siger Christina Dahm, der er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed.

Her forsker hun i sammenhængen mellem kost og livsstil samt udviklingen af kræftformer i relation til livsstil.