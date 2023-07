Hval set i Lillebælt - bare det ikke er en ny Hvalborg

Hvaler er hyppige gæster i de danske farvande. Den lille tandhval, marsvinet, boltrer sig regelmæssigt i Lillebælt. Men store hvaler er sjældne. De forvilder sig kun undtagelsesvis ind i bælter og fjorde, og det ender ofte galt, og de dør af alderdom eller sygdom. Og det er under stor offentlig interesse.

Og hvor vores seere og læsere er, er TVSYD også.

Således også i juni 2010, hvor en finhval valgte at dø i Vejle Fjord. 40 meter fra stranden. Det er ikke for meget at sige, at det blev sommerens historie, hvis ikke årets.