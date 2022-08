Hvepsesæsonen er over os - skadedyrsbekæmpere har ekstra travlt

Samme melding kommer fra hans kollega og konkurrent i firmaet AZ Skadedyrsservice, der udfører skadedyrsbekæmpelse i både Syd- og Sønderjylland, på Fyn og i det vestlige Sjælland.

- Sæsonen var længe om at komme i gang, men der er kommet ekstremt mange hvepse sidenhen. Min fornemmelse er, at hvis det gode vejr fortsætter, så vil der være hvepse helt ind i oktober, siger chef for AZ Skadedyrsservice, Michael Pedersen.

Hvepseplagen og de opgaver den medfører for hans medarbejdere i Jylland ligger 20-30 procent over normalen, siger han.

Hårdt arbejdspres

Derfor er han også begyndt at passe på sine folk, for de har været hårdt spændt for, fordi hvepseboomet kommer oveni de andre opgaver, skadedyrsfirmaet varetager.



- Vi har haft en lang periode med 14 timers vagter, hvor vi også har arbejdet i weekenden. Men nu er vi nået dertil, hvor vi skal til at passe lidt på os selv, siger Michael Pedersen.

2018 er det hidtil værste år, hvad hvepse angår. Det var året, hvor solen bankede ned over Danmark fra maj til august, og hvor både varmen og antallet af solskinstimer slog flere vejrrekorder. Det fik samtidig antallet af hvepse til at eksplodere.