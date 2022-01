Hver anden dansker gør intet for at spare på strømmen

Den seneste tid har mange danskere haft udsigt til en højere elregning.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der i betydeligt omfang er blevet skruet ned for strømforbruget.

Det viser en rundspørge, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige. I alt 1543 personer har deltaget i rundspørgen i perioden november og december.

Her svarer 46 procent af de adspurgte, at de stigende priser på strøm ikke har fået dem til at ændre deres vaner for brug af strøm for at spare penge.