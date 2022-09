Hver tiende voksne kan ikke stemme til folketingsvalget

Det skriver dagbladet Information.



De kan være født i Danmark, de kan have boet her i mange år, de kan have stiftet familie og fået børn, fast arbejde og betalt skat, og de kan stemme til kommunalvalg og måske også EP-valg – men de kan ikke stemme til folketingsvalget. De er nemlig ikke danske statsborgere.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er der pr. 1. september 490.964 udenlandske statsborgere i Danmark mellem 18 og 100 år, svarende til 10,3 procent af den voksne befolkning. Ved folketingsvalget i 2019 udgjorde andelen af voksne udenlandske statsborgere 9,4 procent, og ved valget i 2015 var den 8 procent.

I omegnskommunerne Ishøj og Høje-Taastrup er andelen af ikke stemmeberettigede voksne henholdsvis 25 og 20,7 procent. I København er tallet 19,5 procent. Til sammenligning er den i hele region Nordjylland nede på 7,1 procent.

»Det er voldsomt, at 25 procent af Ishøjs voksne befolkning ikke kan stemme til folketingsvalg,« siger professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statsvidenskab på Københavns Universitet til Information.