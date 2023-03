Hverdagshelte får dusører af politiet

Vadym Sosnovskyy

I forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge ydede Vadym Sosnovskyy en ekstraordinær indsats som frivillig tolk. En indsats der var både til gavn og støtte for politiet på et kritisk tidspunkt. Vadym Sosnovskyy havde fri fra sit arbejde, hvor han i stedet assisterede politiet hver dag fra tidlig morgen til aften. Vadym Sosnovskyy udviste samtidig meget stor omsorg for flygtningene, når de fortalte om deres oplevelser og traumer.

Nicolai, Brian Christensen og Werner Dobrick

Nicolai var lørdag den 28. januar 2023 ude at løbe en tur i Esbjerg sammen med en ven, der får det dårligt og falder om på jorden med hjertestop. Nicolai starter resolut hjertemassage op, men kan ikke tilkalde hjælp, da ingen af dem har en telefon med. Han får råbt en cyklist Brian Christensen og en gående Werner Dobrick an for hjælp. De kommer hurtigt til assistance med hjertemassagen, samt ringer 112 for at få tilkaldt en ambulance. Sammen fortsætter de hjertemassagen, indtil ambulancen kommer. Lægerne tilskriver vennens overlevelse og hurtige helbredelse den hurtige, effektive og resolutte indsats.

Sabrina Helbo Lindberg, Nadja Lykke Andersen og Brian Rosenstrøm

Den 10. februar 2023 udbryder der brand i en lejlighed i etageejendom i Esbjerg. I forbindelse med branden yder overboen Brian og malerne Nadja og Sabrina en ekstraordinær indsats, idet de får evakueret lejlighedens beboer, der stadig er i sit hjem.

Malerne er på arbejde i opgangen og låser på eget initiativ sig ind i lejligheden med en nøgle, der er givet til malerne. Mens den ene maler alarmerer 112, lykkes det den anden maler og overboen at evakuere kvinden, velvidende at der er brand i lejligheden samt kraftig røgudvikling i opgangen og ud af vinduerne. Patruljen vurderer, at kvinden ikke ville have været i live, hvis det ikke havde været for den gode og modige ekstraordinære indsats.