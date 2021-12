Hvert tredje parallelsamfund ligger i Syd- og Sønderjylland

Fire ud af 12 parallelsamfund ligger fortsat i Syd- og Sønderjylland.

I Sønderborg, Esbjerg, Horsens og Kolding finder man stadig nogle af landets mest belastede boligområder, hvor mere end halvdelen af beboerne har ikke-vestlig baggrund, og hvor mange blandt andet står uden for arbejdsmarkedet.

Det drejer sig om følgende fire boligområder:

Nørager/Søstjernevej, Sønderborg

Stengårdsvej, Esbjerg

Sundparken, Horsens

Skovvejen/Skovparken, Kolding





Områderne figurerer samtidig på listen over omdannelsesområder, der før gik under betegnelsen “hårde ghetto-områder”. Her ender et boligområde efter fem år på parallelsamfundfundslisten.

Et parallelsamfund opstår, når området opfylder mindst to af fire socioøkonomiske kriterier samtidig med, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

I alle fire boligområder er andelen beboere med ikke-vestlig baggrund langt over 50, og flere end 60 procent af beboerne har kun en grunduddannelse.