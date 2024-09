Hvis lokal uddannelse lukker – vil virksomheder mangle vigtig arbejdskraft

- Det er rigtig trist, hvis det kommer til, at man vil lukke laborantuddannelsen her i Syd- og Sønderjylland. Det er jeg dybt ked af, siger Svend Aage Linde, der er direktør i Eurofins i Vejen.

UC SUD, som lige nu tilbyder uddannelsen i Esbjerg, har meddelt, at institution ikke kan blive ved med at drive uddannelsen, fordi den ikke er økonomisk bæredygtig. UC SYD har et lille årligt optag, hvilket særligt er en udfordring.

- Det vil blive sværere for os at rekruttere praktikanter, fordi vi skal hente dem fra andre dele af landet. Tit og ofte er de unge mennesker, der ikke er flytbare for en praktikplads, siger Vibeke Tingbjerg Sørensen.

Så at uddannelsen nu står til at lukke, er ifølge laboratorielederen et "kæmpeproblem" for virksomheden i Esbjerg.

Vibeke Tingbjerg Sørensen oplever, at det er svært at få unge mennesker til at flytte til Esbjerg efter et job eller en praktikplads ved Valsemøllen. Når det kommer til stykket, så vælger ansøgere længere væk fra Valsemøllen fra på grund af lokationen.

Uddannelsen i Esbjerg betød, at praktikanterne allerede var bosat i Syd- og Sønderjylland. Men det vil de måske ikke være fremover, og det er skidt for virksomheden, fordi:

- Så er man jo på den. Hvis man har et laboratorium, hvor arbejdet er baseret på, at man er fire ansatte laboranter, og man kun kan få fat i tre, så kan man ikke få udført sine analyser eller få frigivet sine produkter, siger Vibeke Tingbjerg Sørensen.

En forsvindende faglighed

Også virksomheden Controlled Polymers, der ligger i Ribe, vil gerne have arbejdskraft fra lokalområdet, men uden en uddannelse tæt på vil arbejdskraften højst sandsynligt blive ufaglært.

- I en femårsperiode ville fagligheden begynde at dale, og vi ville få udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft og ville være nødt til selv at finde ud af, hvad kan vi trække ind som erstatning, siger Johannes Manner-Jakobsen, der er kvalitetschef hos Controlled Polymers.

Kvalitetschefen frygter derfor, at han vil se mindre og mindre til den faglighed, som laboranterne bringer til bordet.

UC SYD fortæller til TV SYD, at beslutningen om at lukke laborantuddannelsen rigtigt nok kan få betydning for syd- og sønderjyske virksomheder, og at uddannelsesstedet er ærgerlig over det udfald.