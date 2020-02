Hyldestfest for Jakob, Claus, Søren og alle de andre hjertereddere

Hvert år kårer Hjerteforeningen ”Årets Hjerteredder”. Æren går til én eller flere, der har reddet et menneske efter hjertestop.

Hjerteforeningen har modtaget 46 indstillinger til ”Årets Hjerteredder 2020”, og en stor del af dem deltager fredag i hyldestarrangementet i København. De kommer – sammen med de reddede – fra hele landet for at være sammen og dele deres oplevelser.

Tre af de indstillede er Jakob Trolle fra Østbirk, Claus Jørgensen fra Brædstrup og, Søren Strunge fra Skanderborg. De reddede Søren Strunges far, Max Strunge, fra døden da han faldt om under en jagt.

- Når jeg tænker på det, så føles det næsten uvirkeligt, men vi handlede helt instinktivt og heldigvis helt rigtigt, selvom det var en dramatisk oplevelse, fortæller Jakob Trolle lige før afgang til festen i København.

Hjertet stoppede midt under en jagt

I november 2018 begyndte en jagttur for de tre mænd og deres jagtkammerater med morgenmad i en jagthytte i en plantage nær Skanderborg. Humøret var højt hos de 11 mænd, der kort tid efter skulle ud på jagt.

Lige da 66-årige Max Strunge skulle til at sætte sig på sin post, blev han dårlig og satte sig på sine knæ. Hans søn Søren Strunge tilbyd at køre ham hjem, da Max pludselig sagde:

- Nu forsvinder jeg.

Søren råbte til de andre: - 'I skal ringe 112, og Jakob, du skal hente din bil.'

- Jeg løb alt, hvad jeg kunne gennem skoven tilbage til bilerne, fortæller 39-årige Jakob Trolle.

Da han kom tilbage efter få minutter, talte en af de andre jægere med alarmcentralen, og Jacob nåede kun lige ud af bilen, da Max fik hjertestop.

Hjertemassage midt i skoven

- Jeg løb hen til dem, og vi konstaterede, at han ikke havde puls, så jeg begyndte at give hjertemassage, mens Søren holdt Maxs hoved, og Thomas guidede os med hjælp fra alarmcentralen. Vi havde flere gange Max omme på siden for at få opkast ud, husker Jakob Trolle.

Jakob og Claus Jørgensen, 40 år skiftede til at give hjertemassage midt i skoven, hvor hverken ambulance eller reddere kunne komme frem.

- Vi blev hurtigt enige om, at vi måtte have Max ud af skoven, selv om alarmcentralen frarådede det. Men for os var der ikke anden mulighed, fortæller Jakob, der hurtigt fik tømt sin store firhjulstrækker, så Max kunne ligge i bilen.

Under køreturen fortsatte Jakob med at give Max hjertemassage. Søren var med og holdt Maxs hoved.

Da lægebilen og ambulancen ankom, fik Max tre stød, uden at han begynder at trække vejret. Og igen på vej mod hospitalet bliver han stødt endnu tre gange. Stadig uden at det hjalp.

På Skejby Hospital blev Max stødt for syvende gang, og først da begyndte han at trække vejret. Han blev efterfølgende lagt i kunstig koma og respirator i fem dage. I dag er Max Strunge uden mén af oplevelsen.

- Jeg er bare glad for, Max overlevede

De tre mænd drager fredag formiddag til København, hvor de sammen med 43 andre hjertereddere er indstillede til at blive 'Årets Hjerteredder'.

Men Jakob Strunge føler sig ikke som en helt:

- Jeg gjorde det jeg skulle. Og heldigvis gik det godt - vi holdt gang i Maxs kredsløb, så han overlevede. Det er jeg bare glad for, siger Jakob Strunge.

Når de tre når København fredag middag vil de blive taget imod af skuespiller Peter Mygind, der er vært ved hyldestarrangementet, og ’Årets Hjerteredder’ 2020 kåres ved Hjertegalla, der sendes den 21. marts på TV2 Charlie.