Danmarks vildeste kommune bliver fundet i dag klokken 15.30 ved et kåringsevent på Naturcenter Amager, der vil blive streamet på Facebook.

Der uddeles også ekstrapriser for kommuner, der har gjort en vild indsats. Her er Tønder Kommune og Kolding/Middelfart Kommune nomineret i kategorien "Et stort projekt". Sønderborg er også normineret for prisen "Et intelligent projekt".