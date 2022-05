I dag er årets største blå mandag - men dagen er ikke som den har været

Siden 1999, hvor SSP begyndte, har 55.000 unge prøvet konceptet, og kun taget ni unge er gennem tiden blevet taget i at være påvirket af alkohol eller drikke alkohol på blå mandag.



- Vi synes, det lykkes at skabe en kultur, hvor oplevelser er i fokus i modsætning til alkohol, siger han og fortæller, at de unge i dag går op i at prøve aktiviteter, de ikke har mulighed for at prøve til hverdag.

Gennem Esbjerg Blue Action Card får de unge adgang til 50 forskellige aktiviteter, der foregår i Esbjerg og omegn, mens 250 voksne er til stede dagen igennem for at sikre, at alle har en god dag.