I dag er dagen, du skal på glatis

I dag er det frem med de varme vanter, på med uldhuen og den allerbedste vinterjakke.

Det er nemlig Ishockeyens Dag.

Det er en åbent hus-dag, hvor børn mellem fire og 12 år bliver inviteret indenfor og ud på den glatte is, hvor de kan prøve kræfter med skøjterne, en puch og en stav.

Ishockeyens Dag kan i weekenden opleves i 14 klubber landet over.

Lørdag finder den sted i Esbjerg Ishockey Klub og Vojens Ishockey Klub, og sådan en dag er vigtig for at få nye medlemmer til klubberne, lyder det fra udviklingskonsulent ved Danmarks Ishockey Union Christina Lissa Benn.

- Man kan altid komme og besøge ishockeyklubberne, men i dag er der ekstra meget fokus på de nye besøgende. Det er en dag, hvor der kommer rigtig mange frivillige. Der bliver serveret kage og kaffe. Der vil være en lille gave til alle de nye, så de husker dagen, siger udviklingskonsulent Christina Lissa Benn.

En god dag for alle

Ishockeyens Dag bliver afholdt to gange om året, og den har været i gang i alt 10 år.

Frem til 2018 hed dagen Løvedag, men for at gøre det mere tydeligt, hvad dagen indebærer, blev navnet ændret, oplyser Christina Lissa Benn.

Hun håber, at det bliver en dag, hvor mange børn og voksne vil dukke op og afprøve sporten i nogle timer og samtidig få en spændende oplevelse.

- Vi håber, at børn og deres familie får en rigtig god dag, og så håber jeg, at vi gennem den her dag får flere medlemmer til vores sport, siger Christina Lissa Benn.