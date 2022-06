I dag fejres de danske møller - her kan du besøg en af dem

I dag er det ingen sag at sørge for, at køkkenskabet indeholder mel af mange forskellige typer. Det kræver blot en tur i det nærmeste supermarked.

Men så let har det ikke altid været. Engang var man afhængig af kræfterne i vind eller vand til at drive landets møller, så møllernes kværne kunne male korn til mel.

Søndag inviterer en lang række vind- og vandmøller indenfor. Her kan man netop se og høre om, hvordan en mølle fungerer.

Det er vigtigt fortsat at dele den viden. Det mener Susanne Jervelund, der er formand for Dansk Møllerforening.

- Det er tankevækkende, at møllerne gennem tusinde år har været en vigtig del af samfundsudviklingen. Ved at bevare de historiske møller, sikrer vi, at kommende generationer kan lære om den teknologiske udvikling i praksis, fortæller hun.



Ikke kun mel

Landets møller stod for langt flere opgaver end blot at male korn til mel. Også savværker og hammerværker var drevet af møller.

- Møllerne repræsenterer den første mekanisering af hårdt og tidsrøvende manuelt arbejde. Det gælder både for kornmøller, hammermøller og savmøller, fortæller Susanne Jervelund.

I dag er møllerne afløst af industrimaskiner, der drives af brændstof eller elektricitet, og derfor ikke er afhængige af vind og vejr.

Netop derfor mener Susanne Jervelund, at det er vigtigt, vi stadig interesserer os for, hvordan vi klarede os med de kræfter, naturen kan levere.

- Møllerne leverede kraft og energi til mange forskellige opgaver, dengang det eneste alternativ var den kraft, der kunne leveres af mennesker og dyr. I dag har vi mistet fornemmelsen for, hvor meget energi vi bruger. En mølle, der før var helt central i det lokale samfunds kraftproduktion, leverer mindre kraft end en almindelig bil gør i dag. Det energiforbrug, vi har i dag, er stort, men ikke til at have et forhold til. At være på en historiske mølle i funktion, giver en unik oplevelse af kraft og energi, siger hun.



Dansk Mølledag arrangeres af foreningen Dansk Møllerforening, der arbejder for at øge viden om, og betydningen af vores kulturhistoriske vind- og vandmøller.

Dansk Mølledag gennemføres i år med støtte fra Augustinusfonden, Møllerens Fond og Fabrikant Mads Clausens Fond.