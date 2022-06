I dag fejres de danske møller - her kan du besøge én af dem

Søndag inviterer en lang række vind- og vandmøller indenfor. Her kan man netop se og høre om, hvordan en mølle fungerer.

Det er vigtigt fortsat at dele den viden. Det mener Susanne Jervelund, der er formand for Dansk Møllerforening.

- Det er tankevækkende, at møllerne gennem tusinde år har været en vigtig del af samfundsudviklingen. Ved at bevare de historiske møller, sikrer vi, at kommende generationer kan lære om den teknologiske udvikling i praksis, fortæller hun.



Ikke kun mel

Landets møller stod for langt flere opgaver end blot at male korn til mel. Også savværker og hammerværker var drevet af møller.

- Møllerne repræsenterer den første mekanisering af hårdt og tidsrøvende manuelt arbejde. Det gælder både for kornmøller, hammermøller og savmøller, fortæller Susanne Jervelund.

I dag er møllerne afløst af industrimaskiner, der drives af brændstof eller elektricitet og derfor ikke er direkte afhængige af vind og vejr.

Netop derfor mener Susanne Jervelund, at det er vigtigt, at vi stadig interesserer os for, hvordan vi klarede os med de kræfter, naturen gav.