I dag overtager ny minister for Engelbrecht

Efter afsløringen har Benny Engelbrecht siddet i krisemøder og hastesamråd hele sidste uge med regeringens støttepartier. Her lød den tidligere ministers forklaring i første omgang på, at beregningerne var blevet udeladt, da de var for fejlbehæftede.



Den forklaring var dog ikke god nok for Enhedslisten, der torsdag aften erklærede deres mistillid til den nu tidligere minister.