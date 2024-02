Den 13. januar udskrev statsministeren Skolevalg 2024, hvor 71.000 unge fra 710 skoler fordelt på 96 kommuner deltager.

Det er elever fra ottende til tiende klasse, der har mulighed for at sætte et kryds på stemmesedlen.

Skolevalg finder sted hvert andet år og blev afholdt for første gang i 2015.