Sådan lyder beskrivelsen af Danmarks Motionsuge, som løber af stablen her i uge 41 med mere end 7000 arrangementer på landsplan. Find dem alle HER.



Formålet med ugen er at inspirere dem, der ikke er en del af et motionsfællesskab til at blive det, og med så mange arrangementer er der noget for enhver smag.

TV SYD har været på besøg ved nogle af de mere ukendte sportsgrene, som kan agere et alternativ til alle, der ikke er til fodbold, badminton og andre gængse tilbud.