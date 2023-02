I disse tre kommuner vokser børnefattigdom

Artiklen er opdateret med kommentarer fra Mødrehjælpen i Fredericia.

Knap 54.000 børn eller 4,7 procent af alle børn vokser op i relativ fattigdom, men tallet har i fire år i træk været faldende - fra 2020 til 2021 faldt antallet eksempelvis med 2.700.



I 20 kommuner går dog det den forkerte vej. Her er antallet af børn, der lever i fattigdom, stigende. Tre af kommunerne ligger i Syd- og Sønderjylland.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Værst ser det ud i Fredericia

I Fredericia står det værst til. Her steg antallet af fattige børn fra 620 til 670 det pågældende år. Det placerer kommunen øverst på listen over syd- og sønderjyske kommuner både i forhold til andelen af fattige børn og stigningen på et år.

- I forhold til nabokommunerne har vi en større andel af familier, som søger om og får julehjælp. Det tyder på, at Fredericia har en forholdsvis høj grad af børnefattigdom, siger Hanne Lumby, som er fundraiser og aktivitetsleder for Mødrehjælpen i Fredericia.

Mødrehjælpens aktivitetstilbud henvender sig til børn og deres familier, der for nuværende er udsatte. Mange fredericianere deltager eksempelvis i Mødrehjælpens tilbud om sommerlejr og teaterforestilling.

- Det kan der være flere grunde til, som arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse m.m., siger Hanne Lumby.

På de næste to placeringer over kommuner med en stigning kommer Vejle og Varde med henholdsvis 40 og 20 flere børn i fattigdom. Ellers er antallet af fattige børn faldet i de 10 andre syd- og sønderjyske kommuner. (Se tabel nederst i artiklen)