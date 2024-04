I en sønderjysk kommuner har næsten hver tiende borger sukkersyge

Det estimeres, at i alt 467.000 mennesker vil have fået konstateret diabetes i 2030.

Ifølge administrerende direktør i Diabetesforening Claus Richter er der flere årsager til, hvorfor flere personer får type-2 diabetes.

- Det skyldes til dels, at den danske befolkning bliver ældre og dermed får flere sygdomme.

- Derudover er for få opmærksomme på, hvor stor en betydning kost og motion betyder i forhold til at undgå diabetes, siger han.

Claus Richter kalder det stigende antal tilfælde af diabetes for en "stille sundhedskrise".

For selv om sygdommen kan blive velbehandlet hos den enkelte, risikerer personer med diabetes alvorlige senfølger, hvis ikke sygdommen behandles på bedste vis, fortæller han.

- Hvis sygdommen er velbehandlet, ser det også nogenlunde ud for folk, men langt de fleste oplever hjertekarproblemer, nyreproblemer og nogle får nervesygdomme.

En opgørelse fra diabetesforeningen viser, at over 600 personer med diabetes sidste år fik amputeret et ben, en forfod eller en tå, hvilket kan være en konsekvens, når man rammes af en nervesygdom.

For at skabe synlighed og forståelse for diabetes og samle ind til kampen mod sygdommen afholder Diabetesforeningen søndag for første gang "Danmarks Diabetesdag".

- Formålet med dagen er dels at få ud til befolkningen, at sygdommen er alvorlig, og alle kan få sygdommen.

- Det andet er at råbe politikerne op om, at vi bliver nødt til at have forløbsplaner for personer med diabetes, sådan at de får en bedre behandling, og at de ikke får alle de følgesygdomme, som følger med i kufferten, når man får diabetes.

Som en del af "Danmarks Diabetesdag" står medlemmer af foreningen søndag foran flere af landets Rema 1000-butikker for at sælge skrabelodder. Pengene går til forskning og støtte til børn og unge med diabetes.