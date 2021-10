Idrætsforeninger bløder medlemmer efter pandemi

Det er dog ikke kun medlemmerne, der skal bydes velkommen. Idrætten har mere end nogensinde brug for de frivillige, der skaber rammerne for medlemmerne.

- Det er vigtigt, at vi får fat i det frivillige. Derfor er vi nødt til at give de frivillige en særlig opmærksomhed. At fortælle om hvor vigtige de er for foreningerne og fællesskaberne, slutter DGIs hovedbestyrelsesmedlem, Dan Skjerning.

Medlemstallene for idrætsforeningerne bliver hvert år samlet og offentliggjort i forårsmånederne.