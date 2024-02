Ifølge borgmestre er der ikke udsigt til tosprogede skilte lige nu

Det glæder Hinrich Jürgensen, der er formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, at endnu en by syd for grænsen har fået tosprogede skilte.

- Jeg er rigtig glad for, at de får tosprogede byskilte syd for grænsen. Men selvfølgelig har jeg ønsket, at vi også kunne få det nord for grænsen, for vi har en fælles kulturarv. Her har det altid været tysk og dansk kultur side om side. Det er ikke os, der flytter os. Det er grænsen, der flytter sig, siger Hinrich Jürgensen.

I Sydslesvig har flere byer skilte med både det danske og tyske bynavn, men i Nordslesvig bliver billister ikke mødt af byskilte som Tønder/Tondern og Aabenraa/Apenrade.