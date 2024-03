Ifølge flere politiske analytikere skal ny partileder findes snart

- Når der er sådan et magttomrum, er der risiko for, at der er folk, der kan flytte på sig eller skabe uenighed om, hvem der skal overtage. Så det vil være politisk klogt at tage et valg ret hurtigt efter Papes bisættelse, siger Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker hos Jyllands Posten.

Indtil videre er næstformand i de konservative og borgmester i Høje Taastrup Kommune Michael Ziegler valgt som fungerende formand.

Men flere politiske kommentatorer peger på Mona Juul som ny politisk leder af partiet. Hun vil ikke på nuværende tidspunkt besvare spørgsmål om partiet, skriver hun i en mail til TV SYD.