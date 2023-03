Ikke entydigt godt for DF, hvis Vermund bliver formand for Nye Borgerlige

Alligevel er det ikke entydigt godt, hvis hun vender tilbage som formand efter Lars Boje Mathiesens eksklusion.



- Det er jo en falliterklæring og det samme som at sige, at partiet ikke har andre, der kan løse opgaven. Spørgsmålet er nu, om hun genopstiller til Folketinget, eller om håbet er, at de finder en anden formand inden næste valg. Det er rimelig afgørende for, hvordan det stiller partiet i Syd- og Sønderjylland.

Sådan lyder analysen fra Rikke Baltzer, nyhedsredaktør hos Jydske Vestkysten og politisk analytiker for TV SYD.