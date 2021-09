Ikke længere krav om pladsbillet: Slut med restriktioner i den kollektive trafik

Pladsbilletten koster igen

Med ophævelsen af de sidste restriktioner kan man rejse mere fleksibelt. Kun Lyn+ har krav om pladsbillet, som det også var tilfældet før corona. Det betyder også, at man igen skal betale for en pladsbillet, hvis man ønsker at være sikker på at få et sæde.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger gælder stadig.