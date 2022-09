Iltsvind i Lillebælt bliver et større og større problem

Iltsvindet, der er målt i september måned, er ifølge rapporten det tredje største, der er registeret siden 2008. Det svarer til et areal større end Fyn - eller godt 3.500 km2 havbund. Arealet er godt 40 procent større end i samme måned sidste år, skriver Aarhus Universitet Technical Sciences i en pressemeddelelse.



- Jeg er bekymret for, at danskerne har vænnet sig til, at situationen er dårlig i vores indre farvande. Vi er vant til at høre om iltsvind. Og så er der svært at trænge gennem med budskabet om, at det faktisk er blevet værre, siger seniorrådgiver ved instituttet, Jens Würgler Hansen, i pressemeddelelsen.

Iltsvind betyder, at dyr og planter ved havbunden dør. Og det kan ifølge forskeren tage meget lang tid før tilstanden atter bliver normal.

- Jeg tror, problematikken ville blive taget meget mere alvorligt, hvis dyr og planter døde på land. Under vandet er det ikke synligt, og iltsvind er desværre en abstrakt ting for rigtig mange af os.