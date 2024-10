Iltsvind slår alle rekorder - syd- og sønderjyske fjorde særlig hårdt ramt

Region Syddanmarks whistleblowerordning har siden 2016 givet medarbejdere mulighed for at tippe om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser.

- Sagerne bliver alle sammen undersøgt. For der kan jo være noget i sagerne, og vi kan heller ikke udelukke, at der er noget i de sager, vi undersøger nu, siger Bo Libergren, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og valgt ind for Venstre.

Det er ikke for at se hinanden i kortene, men det handler om, at vi har opmærksomhed på at gøre det rigtige for vores borgere og hinanden

For selvom indberetningerne ifølge regionrådsformanden ikke har ført store afsløringer med sig, så kan det være gavnligt at kunne indberette i det hele taget.

- Vi har ikke afsløret nogle skandaler med ordningen her endnu, men det betyder ikke, at ordningen er uden effekt, siger Bo Libergren.

Regionsrådet er den politiske forsamling, som er valgt ind for at lede regionen. Formanden, Bo Libergren, peger på, at whistleblowerordningen ikke har kastet meget af sig.

- Jeg er meget begejstret for ordningen. Det er ikke for at se hinanden i kortene, men det handler om, at vi har opmærksomhed på at gøre det rigtige for vores borgere og hinanden, siger hun.

Det samme mener 1. næstformand i regionsrådet, Mette With Hagensen, der er valgt ind for Socialdemokratiet.

Whistleblowerordningen i Region Syddanmark betyder, at medarbejdere kan henvende sig til en uafhængig partner - i det her tilfælde firmaet Deloitte - som videregiver indberetningerne, men holder medarbejdernes identitet anonym over for regionen.

Kort forinden var den daværende regionsrådsformand Carl Holst blevet politianmeldt af regionsrådet for uretmæssig brug af regionens midler. Det drejede sig om, at ansatte fra regionen skulle have ført valgkamp for Carl Holst.

For virksomheden og organisationer med over 50 ansatte er det lovpligtigt at have en whistleblowerordning. Det har det været siden 2021.

Flere steder har man indført whistleblowerordninger, så medarbejderne kan give besked anonymt uden at frygte for negative konsekvenser for dem selv.

To indberetninger handler om, at personale skulle have svært ved at samarbejde og desuden mangle erfaring, hvilket skulle sætte patientsikkerheden over styr.

Tre gange er det blevet indberettet, at Region Syddanmark bliver overfaktureret eller dobbeltfaktureret. Altså simpelthen betaler for meget eller betaler dobbelt for services eller varer.

Andre sager er dog stadig under behandling, og her går særligt én type forhold igen.

Herudover er der også en påstand om, at personale skulle stjæle medicin, og at ansatte skulle registrere sig som patienter for at undgå at skulle betale for parkering.

Om sagerne reelt har noget på sig vil tiden vise. Sagerne er forsat ved at blive undersøgt nærmere.

Det er dog ikke alle sagerne, som bliver behandlet. Fem af de i alt 17 indberetninger er blevet vurderet til at falde uden for anvendelsesområdet for ordningen.