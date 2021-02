Indbrud i private hjem styrtdykker

Antallet af indbrud i private hjem er nu det laveste siden 1977. I rene tal blev der i 2020 anmeldt 17.430 indbrud over hele landet. Det oplyser nye tal fra Danmarks Statistik.

Langt færre i nabolande



- Det er en utrolig glædelig udvikling, men vi har dog stadig mange flere indbrud i Danmark, end i vore nabolande Tyskland og Sverige, siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo Trygt, som er dannet af Trygfonden, foreningen Realdania, Videnscenter Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

- 17.430 indbrud landet over er stadig alt for mange og cirka tre gange så mange som i de to lande, siger hun.



Coronaforklaring



En del af forklaringen på faldet tilskrives coronanedlukningen, hvor vi har været meget mere i vore huse og dermed gjort indbrud meget sværere.

- Vi skal fastholde den udvikling, når vi er igennem nedlukningen. Vi skal skabe boligkvarterer, hvor vi hilser på og hjælper hinanden, og vi skal gøre det sværere for tyven, når vi ikke er hjemme, siger Britt Wendelboe.



Forslag fra Bo Trygt til at holde indbrudstyvene væk:

installer indendørs lys med en timer eller smart lys, så rum lyses op, selv om ingen er hjemme

Brug udendørs sensorstyret lys, som tænder automatisk ved bevægelse.

Undgå at blive en hæler



Hos Syd- og Sønderjyllands Politi siger vicepolitiinspektør Christian Østergaard, at tyve vælger boligområder fra, hvor borgerne står sammen som aktive og synlige nabohjælpere, og hvor man samtidigt har gjort det svært at bryde ind.

Og så tilføjer han en ting:

- Hvis borgerne er opmærksomme på, at de skal undgå hælervarer, så påvirker vi indbrudstyvenes fødekæde.

Se indbrudstallene for din kommune i artiklen her.