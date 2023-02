Indbrudstyve på tilbagetog i Syd- og Sønderjylland

Det viser nye tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I 2022 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi 1.889 anmeldelser, hvilket er et fald på knap 50% fra 2018.

- Vi er glade for, at det er blevet endnu tryggere at bo i Syd- og Sønderjylland, fordi antallet af indbrud fortsat daler, understreger politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Han peger på, at politiet netop at fokuseret på at efterforske indbrud ved blandt andet at nedsætte særlige indbrudsgrupper i politikredsens områdecenter.