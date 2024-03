Inden længe kan vi miste vores rene drikkevand

Tidligere advaret

Allerede i sidste uge skrev Danske Regioner, at forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Og hvis ikke der bliver handlet nu, frygter de, at der ikke vil være naturligt rent drikkevand til kommende generationer.

- Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem. Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen. Og nogle drikkevandsboringer må helt lukke, fortalte næstformand i Danske Regioner, Mads Duedahl, i sidste uge.

Selvom der de seneste fem år er fundet pesticidrester i mange drikkevandsboringer, kan vi dog trygt drikke vandet fra hanen.

For når vandværkerne finder kemikalier eller forurening i vandet, så bliver koncentrationen undersøgt. Skulle mængden overskride den tilladte grænseværdi for forurening, så bliver vandet ikke sendt ud til danskerne.