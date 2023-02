Industriens parter er enige om toårig overenskomst

Aftalen løber over to år. Det betyder, at aftalen udløber i marts 2025.



Forhandlerne vil præsentere aftalen søndag klokken 15.30 på et pressemøde i Industriens Hus i København.

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte. Det gælder også Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer.

Aftalerne omfatter omkring 6000 virksomheder og omkring 230.000 medarbejdere.

Nu skal medlemmerne i de berørte fagforbund og arbejdsgiverne tage stilling til, om de kan stemme for aftalen.